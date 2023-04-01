من مكاسبها فرص الأمطار فأبشروا.. "الحصيني": الموجة الباردة ليست نادرة

وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه لوحظ تأثير الكتلة الباردة التي أصلها قطبي على معظم المناطق، مشيراً إلى أن أقل حرارة فجر اليوم السبت في طريف 2 °C، وأعلى حرارة فجر اليوم السبت في جازان 27 °C، وسجلت الرياض 14 °C، والمدينة المنوّرة 16 °C، وجدة 20 °C، والدمام 20 °C".