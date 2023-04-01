من مكاسبها فرص الأمطار فأبشروا.. "الحصيني": الموجة الباردة ليست نادرة

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إنه بحسب النماذج العددية للطقس، فإن الحرارة سجلت اليوم السبت تبايناً عند الساعة السادسة فجراً بين أجواء باردة الى تميل للبرودة على معظم مناطق المملكة عدا منطقة جازان كانت الأجواء معتدلة.
وأوضح "الحصيني"، عبر حسابه على "تويتر"، أنه لوحظ تأثير الكتلة الباردة التي أصلها قطبي على معظم المناطق، مشيراً إلى أن أقل حرارة فجر اليوم السبت في طريف 2 °C، وأعلى حرارة فجر اليوم السبت في جازان 27 °C، وسجلت الرياض 14 °C، والمدينة المنوّرة 16 °C، وجدة 20 °C، والدمام 20 °C".
وأضاف: الموجة الباردة ليست نادرة في مثل هذا الوقت من السنة، نحن في موسم الحميمين وللعرب كلام عن برد الحميم "يا رب يا كريم اكفنا شر برد الحميم"، ويقولون "ومدام البر (القمح) في البر (الأرض) لا تأمن البرد".
وتابع: "من خلال الأرشيف المناخي حدثت موجات برد في مثل هذه الأيام لكنها قليلة وليست نادرة، وعموم مثل هذه الموجة لها مكاسب عديدة منها تحسن فرصة الأمطار -إن شاء الله-.. أبشروا بالخير".
وأردف يقول: استقبلوا هذه النسمات الباردة وعانقوها وافتحوا لها نوافذكم وأبوابكم "إذا لم تكن لديكم حساسية من البرد" لتكتسب منازلكم البرودة ولتخفيف استهلاك الكهرباء لفترة ليست طويلة، وفي حال كنتم في أماكن مفتوحة البسوا ولبسوا عيالكم تجنباً للزكام والإنفلونزا.. حفظ الله الجميع من كل شر.