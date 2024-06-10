زراعة أصغر وأحدث جهاز لتنظيم ضربات القلب لإنقاذ حياة حاج صيني في مكة المكرمة

وأضاف: يمتاز هذا الجهاز بأنه أصغر وأحدث جهاز لتنظيم ضربات القلب في العالم، حيث يزن فقط 2.8 جرام ويشبه الكبسولة الصغيرة، ما يجعله مميزاً هو عدم الحاجة لإجراء جراحة تقليدية، وبالتالي لا توجد شقوق أو ندبات على الصدر، كما أنه لا يتطلب تدخلاً في الأسلاك والخيوط أو صنع جيب داخل الجسم.