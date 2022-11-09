الرائدة لحلول شحن السيارات الكهربائية EVBox تدخل السوق السعودية مع شركائها مجموعة الشريف القابضة وكيوبك ارت

الرائدة في حلول شحن السيارات الكهربائية (EVBox) تدخل سوق المملكة العربية السعودية بجانب شريكها مجموعة الشريف القابضة بشركتها الفرعية الشريف إكس (ASX EV Solutions) ومجموعة كيوبك ارت (CATEC Mobility) لتمكين وسائل التنقل الكهربائية على نطاق واسع في حول المملكة، بدءً بترويج اجهزة الشحن المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO).
حضرت الشركات معًا حدث السيارات الكهربائية في الرياض 2022 EV Auto Show في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر في الرياض، عُرض على منصة الشريف إكس لحول شحن السيارات الكهربائية جهازيّ EVBox شاحن Elvi للشحن المنزلي و BusinessLineللتيار المترددAC ، والتي أصبحت الآن معتمدة من (SASO) وجاهزة للاستخدام من قبل سائقي المركبات الكهربائية ومزودين خدمات الطرق في المنطقة.
كما يسر شركة EVBox أن تعلن أن جهازي الشحن EVBox Elvi و EVBox BusinessLine قد اجتازوا برنامج تقييم المطابقة في المملكة العربية السعودية وحصلوا الآن على شهادةSASO ، مما يزيد من خيارات وإمكانية الوصول إلى محطات شحن المركبات الكهربائية في السوق السعودية. تشارك EVBox مع مشغل نقاط الشحن الشريف إكس لحلول شحن السيارات الكهربائية ومع الموزع CATEC Mobility لزيادة إمكانية الوصول إلى التنقل الكهربائي في الشرق الأوسط.
خبراء يواكبون اتجاهات الصناعة
سلط الشركاء بحضورهم المعرض الضوء على محطات الشحن والإمكانيات المتزايدة للعملاء المحتملين. حيث شاركت EVBox أيضًا في جلسة حوارية حول الاستدامة، ومصادر الطاقة المتجددة، والاتصال؛ ناقشت جلسة "دمج مصادر الطاقة المتجددة وتخزين البطاريات في شحن المركبات الكهربائية" موضوعات مهمة مثل استخدام مصادر الطاقة المتجددة في البنية التحتية للمركبات الكهربائية، والأهمية المتزايدة للموارد المتجددة، واحتياجات البنية التحتية للمركبات الكهربائية، والأنظمة الأساسية، والاتصال.
وفق ذلك صرح المدير الإقليمي لمبيعات الأسواق العالمية لـ EVBox، الأستاذ كارلوس مورالس: "دخولنا السوق السعودية خطوة للتقدم نحو تعزيز تمركزنا في الشرق الأوسط. نحن متحمسون للغاية للمساهمة في أهداف الاستدامة وفق في رؤية المملكة 2030. نفخر بشراكتنا مع مجموعة الشريف القابضة CATEC Mobility في خلق مستقبل الحياد الصفري في المملكة العربية السعودية. معًا نقدم الحلول المستدامة لتحويل قطاع التنقل في البلاد "
وفي هذا الاطار، صرح نواف بن فايز الشريف الرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف: "تشهد المملكة العربية السعودية قفزة نوعية باتجاه التحول نحو الطاقة النظيفة، بدعم وتوجيه رؤية السعودية 2030، و نفخر بإسهامنا خلال شركة الشريف اكس لحلول السيارات الكهربائية بعدة مشاريع لتشغيل شبكة شحن واسعة عبر توفير حلول شحن السيارات الكهربائية مع شركائنا EVBox و CATEC Mobility"
كما يفيد رامي أبو حية الرئيس التنفيذي لـ CATEC Mobility: "الاستدامة والسيارات الكهربائية أحد أسرع القطاعات نموًا في المملكة العربية السعودية، من خلال شراكتنا مع EVBox ومجموعة الشريف القابضة، نوحد قوانا لبناء وتطوير النظام البيئي لشحن المركبات الكهربائية بما يتماشى مع التزامات المملكة بتحقيق الحياد الصفري لانبعاثات الغازات الضارة بحلول عام 2060 و 30٪ من السيارات في الرياض ستكون كهربائية بحلول عام 2030."
عن مجموعة الشريف القابضة
والجدير بالذكر أن مجموعة الشريف القابضة، الشركة الأم للشريف إكس والتي تتخذ من جدة مقرًا لها، تأسست عام 1980م توسعت الى 9 فروع عالميًا ونجحت حتى الآن في تنفيذ طيف واسع من المشاريع في مجالات تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة. ونجحت الشريف إكس لحلول السيارات الكهربائية حتى الآن في توقيع عدة تعاونات لتعزيز البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، ومنها مع أمانة المدينة المنورة وبوليفارد جدة ومحطات بترولي وبينزول وبنزين واسطول ذيب لتأجير السيارات. كما تتطلع المجموعة لتقديم مثال يُحتذى به للاستثمار المحلي في مشاريع الطاقة في المملكة العربية السعودية بتقديم الابتكارات وجلب التقنيات لقطاع الطاقة النظيفة السعودي.
حول CATEC Mobility
تقود شركة CATEC Mobility تطوير حلول التنقل الإلكتروني الشاملة، بما في ذلك شبكة من البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية ومنصة لشحن المركبات الكهربائية الرقمية لدعم الحكومة والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط في رحلة التنقل الكهربائي. تعني كاتيك بدورة حياة المشروع بأكملها، بدءًا من تصميم حل البنية التحتية وتركيب محطات الشحن إلى توفير صيانة كاملة الخدمات.
حول EVBox
تأسست عام 2010 لتطوير شحن المركبات الكهربائية، وتمكنت الشركة برؤيتها السبّاقة من بناء مستقبل مستدام بتوفير حلول مرنة لنطاق واسع؛ كمحطات الشحن السكنية والتجارية والخطوط السريعة، بالإضافة إلى برنامج إدارة سحابي. تضمن التنقل الكهربائي للجميع. قامت الشركة بتغذية أكثر من 400,000 منفذ شحن لعملائها وشركائها، وتتم أكثر من 4.1 مليون عملية شحن شهريًا على برنامج إدارة الشحن السحابية. تتوسع فروعها انحاء أوروبا وأمريكا الشمالية لريادة تقنيات شحن السيارات الكهربائية.