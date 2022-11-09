الرائدة لحلول شحن السيارات الكهربائية EVBox تدخل السوق السعودية مع شركائها مجموعة الشريف القابضة وكيوبك ارت

الرائدة في حلول شحن السيارات الكهربائية (EVBox) تدخل سوق المملكة العربية السعودية بجانب شريكها مجموعة الشريف القابضة بشركتها الفرعية الشريف إكس (ASX EV Solutions) ومجموعة كيوبك ارت (CATEC Mobility) لتمكين وسائل التنقل الكهربائية على نطاق واسع في حول المملكة، بدءً بترويج اجهزة الشحن المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO).

حضرت الشركات معًا حدث السيارات الكهربائية في الرياض 2022 EV Auto Show في الفترة من 1 إلى 3 نوفمبر في الرياض، عُرض على منصة الشريف إكس لحول شحن السيارات الكهربائية جهازيّ EVBox شاحن Elvi للشحن المنزلي و BusinessLineللتيار المترددAC ، والتي أصبحت الآن معتمدة من (SASO) وجاهزة للاستخدام من قبل سائقي المركبات الكهربائية ومزودين خدمات الطرق في المنطقة.

كما يسر شركة EVBox أن تعلن أن جهازي الشحن EVBox Elvi و EVBox BusinessLine قد اجتازوا برنامج تقييم المطابقة في المملكة العربية السعودية وحصلوا الآن على شهادةSASO ، مما يزيد من خيارات وإمكانية الوصول إلى محطات شحن المركبات الكهربائية في السوق السعودية. تشارك EVBox مع مشغل نقاط الشحن الشريف إكس لحلول شحن السيارات الكهربائية ومع الموزع CATEC Mobility لزيادة إمكانية الوصول إلى التنقل الكهربائي في الشرق الأوسط.