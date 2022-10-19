مكة المكرّمة الأعلى حرارة بالمملكة بـ 39 مئوية.. وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة سجّلت 39 درجة مئوية، تليها الأحساء 38 مئوية، ثم المدينة المنوّرة والدمام وجازان والعلا ورفحاء 37 درجة مئوية، وكل من الرياض وجدة وعرعر وينبع والقريات والخرج 36 مئوية فيما سجّلت بريدة وسكاكا وشرورة والقنفذة 35 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 12 مئوية، ثم نجران 15 درجة، وكل من الطائف وبيشة 16 مئوية فيما سجلت تبوك وحائل وسكاكا 17 درجة، بريدة وعرعر والدوادمي وطريف 18 مئوية.
وسجّلت الدمام وينبع وجدة وجازان أعلى نسبة رطوبة بين 95% و85%.