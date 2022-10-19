مكة المكرّمة الأعلى حرارة بالمملكة بـ 39 مئوية.. وأبها والباحة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة سجّلت 39 درجة مئوية، تليها الأحساء 38 مئوية، ثم المدينة المنوّرة والدمام وجازان والعلا ورفحاء 37 درجة مئوية، وكل من الرياض وجدة وعرعر وينبع والقريات والخرج 36 مئوية فيما سجّلت بريدة وسكاكا وشرورة والقنفذة 35 درجة.