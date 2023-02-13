صفر.. طريف تسجّل أقل درجة حرارة بالمملكة اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت شرورة أعلى درجة حرارة بـ 35 مئوية، فيما سجّلت طريف أقل درجة حرارة صفر مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: شرورة 35 مئوية، ووادي الدواسر 34، ونجران 33 مئوية، وبيشة 32 درجة، وكل من مكة المكرّمة وجازان والقنفذة 31 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة صفر مئوية، تليها القريات 2 مئوية، وعرعر 3 درجات، وسكاكا 5 مئوية، وتبوك 6 مئوية.
وسجّلت الطائف والقنفذة والقريات والباحة والدمام وجازان نسبة رطوبة ما بين 90% و85%.