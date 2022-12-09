زيارة ولي العهد فتحت الآفاق.. "قمة الرياض العربية- الصينية" تحالف للمستقبل

استطاعت المملكة في السنين الأخيرة موازنة علاقاتها الخارجية والاقتراب من القوى المؤثرة إقليميًا وعالميًا، حتى استضافت الرياض قممًا متعددة تجمع الرأي العربي والدولي نوقشت فيها قضايا المناخ والملف الإنساني وقضايا الطاقة والتدخلات الإيرانية السافرة، إلى جانب الظروف الجيوسياسية والاضطرابات التي تعصف ببعض الدول.
صياغة التحالفات هو عنوان الدبلوماسية الخارجية للمملكة، وجولات ولي العهد على آسيا وزيارته لبعض الدول تعكس الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة انطلاقًا من مكانتها الإسلامية والاقتصادية.
فقد نمت العلاقات العربية- الصينية خلال العقود الماضية على كل المستويات وأخذت علاقة السعودية بالصين تصعد إيجابًا بعد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- للصين قبل نحو ٣ أعوام، وقبلها كان لتأسيس منتدى التعاون العربي- الصيني الأثر البالغ في توحيد الرؤى والأخذ بالشراكة بين العرب والصين لآفاق جديدة، وقد انطلقت أعماله بعد زيارة الرئيس الصيني إلى مقر جامعة الدول العربية في يناير عام 2004.
ويراقب العالم اليوم مجريات زيارة الرئيس الصيني للمملكة؛ حيث جاء على رأس أجندتها عقد قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية الهادفة لإقامة علاقة شاملة مع الصينيين بصفتهم ثاني اقتصاد عالمي؛ حيث تحل المملكة كأبرز الشركاء الاقتصاديين، فيما تجاوز التبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون (180) مليار دولار في عام 2019، وبلغت نسبته 11% من إجمالي التجارة الخارجية لمجلس التعاون.
وفي العام 2020 أزاحت الصين الاتحاد الأوروبي فأصبحت الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يستدعي تطوير العلاقة وتنميتها واقتناص الفرص الاستثمارية ما بين الدولتين، وللنفط الخليجي دور في سد احتياج السوق الصيني، فاستوردت بكين من الخليج ما يزيد على 32% من احتياجاتها النفطية عام (2021)، وكذلك نسبة كبيرة من وارداتها من الغاز والبتروكيماويات تأتي من البوابة الخليجية.
وتأكيدًا على تعاظم العلاقة ما بين دول مجلس الخليج والصين، رحّب مجلس التعاون قبل سنوات بمبادرة الحزام والطريق الصينية، كما دخلت بعض دول المجلس فعليًا في تنفيذ المبادرة على أرض الواقع.
حتى تطوّرت العلاقة الثنائية لتشمل الدعم المتبادل في المحافل الدولية، كما يعمل الجانبان على تعزيز الروابط الثقافية بينهما، لاسيما في تعليم اللغة الصينية في عدد من دول الخليج، وتعليم اللغة العربية في الصين.