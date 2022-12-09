زيارة ولي العهد فتحت الآفاق.. "قمة الرياض العربية- الصينية" تحالف للمستقبل

فقد نمت العلاقات العربية- الصينية خلال العقود الماضية على كل المستويات وأخذت علاقة السعودية بالصين تصعد إيجابًا بعد زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- للصين قبل نحو ٣ أعوام، وقبلها كان لتأسيس منتدى التعاون العربي- الصيني الأثر البالغ في توحيد الرؤى والأخذ بالشراكة بين العرب والصين لآفاق جديدة، وقد انطلقت أعماله بعد زيارة الرئيس الصيني إلى مقر جامعة الدول العربية في يناير عام 2004.