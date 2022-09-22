رابطة العالم الإسلامي تقف مع الصوماليين لمواجهة الجفاف

كما شملت جهود رابطة العالم الإسلامي إعادة تأهيل قنوات الري في مقديشو، وإنشاء مصنع للأكسجين في مدينة بوصاصو كبرى مدى الصومال، ومستودع للأدوية ، حيث استفاد منه مئات الآلاف من جميع محافظات إقليم بونتلاند شرقي الصومال، وأسهم في إنقاذ حياة مئات الآلاف من المرضى كان مصيرهم الموت بسبب انعدام الأكسجين.