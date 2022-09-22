رابطة العالم الإسلامي تقف مع الصوماليين لمواجهة الجفاف

قدّمت رابطة العالم الإسلامي على مدى السنوات الماضية ومازالت تقدم مختلف المساعدات للملايين من الصوماليين؛ لإنقاذهم من موت محقق.
ففي الوقت الذي يواجه نحو 7 ملايين إنسان في الصومال خطر الموت جوعًا؛ بسبب موجة الجفاف، قامت الرابطة بجهود كبيرة بقيادة أمينها العام معالي الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وأطلقت حزمة من المبادرات الرامية إلى إنقاذ حياة الصوماليين، تمثلت في توزيع الغذاء، وصهاريج مياه الشرب والري.
كما شملت جهود رابطة العالم الإسلامي إعادة تأهيل قنوات الري في مقديشو، وإنشاء مصنع للأكسجين في مدينة بوصاصو كبرى مدى الصومال، ومستودع للأدوية ، حيث استفاد منه مئات الآلاف من جميع محافظات إقليم بونتلاند شرقي الصومال، وأسهم في إنقاذ حياة مئات الآلاف من المرضى كان مصيرهم الموت بسبب انعدام الأكسجين.
واستهدفت تلك المساعدات الأيتام، والأرامل، والأسر الفقيرة، حيث قدمت لهم رابطة العالم الإسلامي المساعدات الطبية أثناء جائحة كورونا، إضافة إلى مبادرات للقضاء على الفقر من خلال نشر التعليم، وبناء المدارس.
وثمّن الصوماليون تلك الجهود والمبادرات المتواصلة لرابطة العالم الإسلامي، ووقوفها معهم لانتشالهم من محنتهم، حيث أكد مواطن صومالي أن الرابطة وصلت إليهم في منطقة بعيدة ووعرة يسكنها نحو 800 أسرة، وقدمت لهم المساعدات بعد نفاد ما لديهم من مساعدات قدمتها بعض المنظمات.
وامتدت مساعدات الرابطة، التي تعد من أعمال المملكة العربية السعودية الجليلة التي أهدتها إلى العالم الإسلامي، لتشمل إلى جانب الصومال المحتاجين والضعفاء والمساكين في السودان وجيبوتي، في خطوة تثبت وقوفها مع المسلمين في جميع أنحاء العالم.