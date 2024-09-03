في "البناء الذاتي" قسطك "يساوي صفر".. خيار سيزيد التملك ويفرمل احتكار السوق المتضخم

مبادرة قسطك يساوي دعمك، أو "قسطك يساوي صفر" في البناء الذاتي، تُعدُّ من أهم وأبرز القرارات والاتفاقيات التي أبرمها صندوق التنمية العقارية هذا الأسبوع مع جهات تمويلية؛ إذ إن ذلك سيلعب دورًا كبيرًا وفعالاً في زيادة نِسب التملك بين الباحثين عن السكن، بجانب أنه سيخلق خيارًا أفضل، يقلل من الاعتماد على السوق، الذي يشهد أسعارًا متضخمة منذ فترة طويلة.