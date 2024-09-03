في "البناء الذاتي" قسطك "يساوي صفر".. خيار سيزيد التملك ويفرمل احتكار السوق المتضخم

مبادرة قسطك يساوي دعمك، أو "قسطك يساوي صفر" في البناء الذاتي، تُعدُّ من أهم وأبرز القرارات والاتفاقيات التي أبرمها صندوق التنمية العقارية هذا الأسبوع مع جهات تمويلية؛ إذ إن ذلك سيلعب دورًا كبيرًا وفعالاً في زيادة نِسب التملك بين الباحثين عن السكن، بجانب أنه سيخلق خيارًا أفضل، يقلل من الاعتماد على السوق، الذي يشهد أسعارًا متضخمة منذ فترة طويلة.
وتقوم الفكرة على منح المستفيد مهلة تصل إلى ثلاثة أعوام، يقوم من خلالها بدفع قسط مساري للدعم الذي يحصل عليه، أي بمعنى أنه في حال كان الدعم 400 ريال فالقسط سيكون 400 ريال فقط طوال فترة التنفيذ "البناء".
وتسعى وزارة البلديات والإسكان وصندوق التنمية العقارية إلى توسيع الخيارات أمام المستفيدين؛ إذ إنها أبرمت قبل فترة أيضًا اتفاقية مماثلة، تخص منتج البناء على الخارطة، بجانب أن المبادرة ستصنع توازن في السوق العقاري، وتكبح الأسعار المتضخمة منذ فترة طويلة.
ويرى الكثير من المهتمين أن تنويع الخيارات مؤخرًا من قِبل الإسكاني والعقاري يصب بالدرجة الأولى في مصلحة المواطن، لافتين إلى أن عقبة القسط والإيجار معًا انتهت بهذا القرار، ومشيرين إلى أن دخول بنوك وجهات تمويلية أخرى سيُمكِّن الأغلبية من التملك بشكل مرن وسلس بأقل تكلفة، والابتعاد عن أسعار السوق المتضخمة، التي تخضع لعامل العرض والطلب والفوائد التمويلية.
ومن أبرز الخطوات التي اتخذها الصندوق العقاري ووزارة البلديات والإسكان خلال الفترة الماضية طرح مبادرات عدة، منها تحويل الدعم إلى مصفوفة، وقسطك يساوي دعمك في البناء الذاتي، ومنتج المشاريع على الخارطة، إضافة إلى طرح عروض للراغبين في الشراء من مشاريع وزارة الإسكان، وذلك بتقليل النسب إلى 2.5، والتوسع في المشاريع.
وكان صندوق التنمية العقارية قد وقَّع هذا الأسبوع اتفاقية شراكة مع البنك الأهلي السعودي بهدف تفعيل الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك" على منتج البناء الذاتي والوحدات السكنية تحت الإنشاء، إضافة إلى باقة دعم الدفعة المقدمة، بحضور وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية، الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل.
وتأتي الاتفاقية في إطار الشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية لتوفير حلول ومزايا تمويلية تنافسية، تُسهِّل رحلة تملُّك مستفيدي برامج الدعم السكني وفق رغباتهم واحتياجهم الفعلي لتملك السكن الملائم.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن الاتفاقية تهدف إلى إتاحة الحل التمويلي لمستفيدي منتج البناء الذاتي ومنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء؛ بهدف تخفيف التكاليف التمويلية والإيجار على المستفيدين خلال مراحل بناء منازلهم. موضحًا أن الحل التمويلي يقدم ميزة تنافسية للمستفيدين خلال فترة مراحل البناء، التي تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ توقيع العقد التمويلي "التملك بقسط يساوي قيمة الدعم"، وبحد أقصى 400 ريال في حالة الاستفادة من باقة الدعم الفوري غير المسترد الذي يصل إلى 150 ألف ريال.
وأشار "ابن ماضي" إلى أن الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك" يأتي امتدادًا لدور الصندوق في إيجاد الحلول الداعمة للتحديات التمويلية التي تواجه المستفيدين، ومعالجتها لتسهيل رحلة تملُّكهم بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجاتهم الفعلية للسكن الملائم تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030).