مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يُنهي معاناة "أربعينية" من تضخم الغدة الجار درقية

وقال د.فاضل الحرز استشاري جراحة الغدد الصماء والسمنة، رئيس الفريق الطبي المعالج: شُخِّصَت الحالة قبل ما يزيد على الـ4 سنوات بـ"فرط نشاط الغدة الجار الدرقية" في أكثر من مستشفى، واعتذر الأطباء عن استئصالها خوفًا من المضاعفات؛ خاصة أن المريضة مصابة بأنيميا منجلية وتكسر حادّ في الدم، وسَبَق أن أُدخلت العناية المركزة أكثر من مرة لنقل الدم وتغيير البلازما، إضافة إلى أن الخلل في نشاط الغدة نتج عنه هشاشة شديدة في العظام؛ حتى إن معظم حركتها أصبحت على الكرسي المتحرك؛ لكن المريضة كان لديها إصرار على وضع حد لمعاناتها المستمرة، فواصلت رحلة بحثها عن العلاج، وراجعت مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.