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الشمالية تودّع الـ30°.. "المسند": كانت منطقتنا ترزح تحت الحر الأشد في العالم!
قال: موجات تنتقل إلى النصف الجنوبي حتى يتم التوازن الحراري على الأرض
قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند: تودع المناطق الشمالية من السعودية، الثلاثينات المئوية حتى أبريل القادم؛ توطئة لدخول فصل الشتاء.
وأضاف "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "كانت منطقتنا ترزح تحت موجات الحر الأشد في العالم في فصل الصيف الشمالي، والآن تنتقل إلى النصف الجنوبي حتى يتم التوازن الحراري على كوكب الأرض {الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى}".