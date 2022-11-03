الشمالية تودّع الـ30°.. "المسند": كانت منطقتنا ترزح تحت الحر الأشد في العالم!

وأضاف "المسند"، عبر حسابه على "تويتر": "كانت منطقتنا ترزح تحت موجات الحر الأشد في العالم في فصل الصيف الشمالي، والآن تنتقل إلى النصف الجنوبي حتى يتم التوازن الحراري على كوكب الأرض {الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى}".