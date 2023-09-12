زوج يعفو عن زوجته قاتلة ضرتها لوجه الله بعد صدور حكم القصاص بحقها

وتحدث العقيلي لبرنامج الراصد عن القصة قائلاً: "في إحدى الليالي جمع الرجل زوجتيه - وهما من جنسية عربية - في مكان واحد، وقدر الله أن يحصل بينهما شجار، فقتلت أم الأولاد الزوجة الجديدة".