إنذار اللون الأحمر يلف 5 مناطق.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية وسيول

وأوضح "الأرصاد"، أن الإنذار في منطقة مكة المكرّمة يبدأ من الواحدة ظهراً للحادية عشرة مساءً، ويشمل محافظة خليص، ويبدأ من الرابعة عصراً حتى الثانية عشرة من صباح غد الأحد بالقنقذة والليث.