تفاهم بين "صندوق الاستثمارات" و"جهاز الاستثمار العُماني" لزيادة فرص التعاون

من جانبه، أوضح نائب الرئيس للاستثمار في جهاز الاستثمار العُماني ملهم بشير الجرف أن المُذكّرة تأتي استناداً إلى العلاقة الراسخة مع صندوق الاستثمارات العامة، والتي تهدف إلى إتاحة العديد من الفرص للمزيد من التعاون مع الصندوق، وبناء الشراكات الاستراتيجية لدعم تنويع الاقتصاد في المملكة وسلطنة عُمان، بما يُسهم في خلق فرص شراكة للقطاع الخاص في كل البلدين، وذلك تماشياً مع جهود جهاز الاستثمار العماني لجذب الاستثمارات المباشرة إلى السلطنة ضمن أهداف رؤية عُمان 2040.