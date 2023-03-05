أكثر من 52 جهة مانحة تدعم فرص توسُّع العلامات التجارية المحلية والعالمية في بيبان 23

كما يُمكّن البابُ أصحابَ العلامات التجارية الناشئة من الاستفادة من الدعم المقدم من قبل الجهات ذات العلاقة في منظومة الامتياز التجاري، عن طريق تقديم عددٍ من الأنشطة التي تخدم المستفيدين في ذات المجال؛ كالاطلاع على الفرص الاستثمارية، والتعرف والاستفادة من الخدمات المقدمة من قِبل مركز الامتياز التجاري، إضافة إلى تقديم ورش العمل والندوات التوعوية المتعلقة بالمجال، وإتاحة الفرص للاستفادة من الخبرات العالمية والمحلية من خلال تقديم الجلسات الاستشارية.