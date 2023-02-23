"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح تحد من مدى الرؤية على الشمالية والرياض والشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15- 35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 32 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.