شاهد.. ألف متطوع يصممون "لوحة وطن 2" بالواجهة البحرية بالخبر

شهدت الواجهة البحرية بالخبر تصميم "لوحة وطن 2"، بمناسبة اليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين.
نفذ اللوحة مكتب العمل بالمحافظة على مساحة 2500 متر مربع، وتضمنت تشكيلًا بشريًّا للرقم 92، بمشاركة أكثر من ألف متطوع و20 جهة حكومية وسبع جاليات مقيمة.
وقد نفذت اللوحة الضخمة بالواجهة البحرية بالخبر؛ حيث تم توثيق الحدث لنشره تزامنًا مع الاحتفالات باليوم الوطني، الذي يرمز لملحمة التوحيد والانتصارات والتاريخ المشرف للمملكة.
وقال مدير مكتب العمل بالخبر منصور آل بن علي: إن فكرة المبادرة خرجت من منسوبي المكتب الذين شاركوا في التخطيط لها بكل تفانٍ، ودعوا المشاركين بالتنسيق مع الجهات المختلفة وبدعم من المحافظة.
وأضاف: أن فكرة المبادرة تدور حول تجسيد شعار اليوم الوطني السعودي 92 بتشكيل بشري، مشيرًا إلى أن تصميم اللوحة على مساحة 2500 متر مربع يعطي دلالة بأهمية الحدث الوطني الكبير الذي نفخر به جميعًا.
ولفت إلى أنه قد نُفذ هذا العمل بكل إتقان وجودة، وهو امتداد للمبادرة التي نفذت العام الماضي في لوحة وطن واحد، ولاقت نجاحًا كبيرًا جعل عددًا من مناطق المملكة الأخرى تستنسخ هذه التجربة وتنفذها؛ وهذا شيء جميل أن نتنافس في حب الوطن ونعبر عن الولاء والحب للوطن وقيادته.
وقدم "ابن علي" شكره لجميع الجهات المشاركة والمتطوعين والجاليات، وكل من ساهم وشارك في إنجاز هذا العمل الوطني الذي يعكس حب وولاء وانتماء كل من يعيش على تراب هذه الأرض.
كما قدم الشكر لمدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبدالرحمن بن فهد المقبل، الذي حضر وشارك ودعم هذه المبادرة الوطنية منذ أن كانت فكرة حتى تحقق هذا العمل الوطني، ولفريق العمل الذي كان سببًا في نجاح مبادرة لوحة "وطن2".