شاهد.. ألف متطوع يصممون "لوحة وطن 2" بالواجهة البحرية بالخبر

ولفت إلى أنه قد نُفذ هذا العمل بكل إتقان وجودة، وهو امتداد للمبادرة التي نفذت العام الماضي في لوحة وطن واحد، ولاقت نجاحًا كبيرًا جعل عددًا من مناطق المملكة الأخرى تستنسخ هذه التجربة وتنفذها؛ وهذا شيء جميل أن نتنافس في حب الوطن ونعبر عن الولاء والحب للوطن وقيادته.