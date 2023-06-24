1500 متطوع صحي يشاركون في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1444هـ

وأشارت الوزارة إلى أن الخدمات التي يقدمها المتطوعون تشمل: الخدمات الإسعافية، والفحوصات الطبية، والرعاية الأولية، والخدمات الطبية كافة في جميع المراكز الصحية والمستشفيات في المدن الرئيسة الأربع: مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وجدة والطائف، كما أن لهم حضورًا أساسيًّا في مشعر عرفات الأهمّ، وذلك للعام الخامس؛ حيث يعدّ مركز التطوع الصحي الجهة المعنية بتنظيم التطوع الصحي داخل الوزارة والإشراف عليها.