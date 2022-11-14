كيف تُنظم قمة مجموعة العشرين؟ هنا الجواب

يتعاون في الإعداد لقمة مجموعة العشرين التي تعقد سنوياً ثلاث دول، تتوزع في كل دورة من دورات القمة على الدولة المستضيفة لها العام الماضي، والدولة التي ترأس القمة في الدورة الحالية، والدولة التي ستنظمها العام القبل، فخلال القمة الحالية التي تستضيفها إندونيسيا، يتعاون في الإعداد للقمة كل من إيطاليا التي استضافت القمة العام الماضي، وإندونيسيا، والهند التي ستنظم قمة مجموعة العشرين العام المقبل.