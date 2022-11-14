كيف تُنظم قمة مجموعة العشرين؟ هنا الجواب

يتعاون في الإعداد لقمة مجموعة العشرين التي تعقد سنوياً ثلاث دول، تتوزع في كل دورة من دورات القمة على الدولة المستضيفة لها العام الماضي، والدولة التي ترأس القمة في الدورة الحالية، والدولة التي ستنظمها العام القبل، فخلال القمة الحالية التي تستضيفها إندونيسيا، يتعاون في الإعداد للقمة كل من إيطاليا التي استضافت القمة العام الماضي، وإندونيسيا، والهند التي ستنظم قمة مجموعة العشرين العام المقبل.
ويسمى النظام الذي ينظم الإعداد لقمم مجموعة العشرين "الترويكا"، ويعني اللجنة ثلاثية الأطراف، و"الترويكا" كلمة مستمدة من اللغة الروسية، وتعني عربة يجرها ثلاثة أحصنة.
وقد أقر نظام الترويكا في قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في كوريا الجنوبية 2010، وطبقت في قمة فرنسا 2011، وأصبح منذ تلك القمة النظام المعمول به في الإعداد لتنظيم قمم مجموعة العشرين.
وليس لمجموعة العشرين مقر رسمي ثابت، إذ تتكفل كل دولة ترأس القمة بتوفير مقر لإدارة القمة، وتنظيم اجتماعاتها، وتستمر رئاسة الدولة المستضيفة للقمة لمدة عام كامل، يبدأ من شهر ديسمبر في العام الذي تتسلم فيه الرئاسة، وينتهي في شهر نوفمبر من العام الذي يليه، وخلال شهر نوفمبر تعقد قمة المجموعة دائماً، وتعقد خلال الدورة الحالية التي ترأسها إندونيسيا خلال يومي 15 و16 نوفمبر.
وتختار الدولة التي ترأس قمة مجموعة العشرين بنظام التناوب بين المجموعات، فدول مجموعة العشرين التسع عشرة، مقسمة إلى خمس مجموعات، كل مجموعة تضم أربع دول، فيما عدا المجموعة الثانية، التي تضم خمس دول، وتوزع الدول في المجموعات على أساس جغرافي، لكن يشذ عن هذه القاعدة، المجموعة الأولى، التي تضم: أمريكا، وأستراليا، والسعودية، والهند، والمجموعة الثانية، التي تضم: روسيا، وإسبانيا، وتركيا، وكندا.