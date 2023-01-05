خلال ديسمبر 2022م.. "هلال تبوك" يتلقى 2099 بلاغًا نتج عنها مباشرة 1880 حالة إسعافية

وأوضح أن الهيئة كثفت برامجها التدريبية والتوعوية من خلال المحاضرات والدورات التدريبية والتي تجاوزت أكثر من ثماني دورات تدريبية ومحاضرات توعوية والتي استفاد منها أكثر من (245) متدربًا ومتدربة بينما أطلقت الهيئة بالمنطقة أكثر من (65) مبادرة وفعاليّة تطوعية شارك بها أكثر من (717) متطوعًا ومتطوعة ونتج عنها ما يتجاوز (8177) ساعة تطوعية، استفاد منها أكثر من (43211) مستفيدًا ومستفيدة وتنوعت بين تغطيات إسعافية ومشاركة للفرق الطبية والإسعافية بالمنطقة ومبادرات تخدم المجتمع والتي من شأنها تعزيز الرياضة والمشي وتعلم المهارات الإسعافية وغيرها.