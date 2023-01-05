خلال ديسمبر 2022م.. "هلال تبوك" يتلقى 2099 بلاغًا نتج عنها مباشرة 1880 حالة إسعافية

تلقت عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك خلال شهر ديسمبر الماضي من عام 2022 م (2099) بلاغًا، نتج عنها مباشرة (1880) حالة إسعافية بفرقها الطبية والإسعافية والاستجابة النوعية.
وصرّح مدير عام فرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي بأن إجمالي الحالات التي تم نقلها من قِبل الفرق الإسعافية بالمنطقة قد بلغت (1478) حالة إسعافية وجاءت الحالات المرضية الأكثر مباشرة وتليها حوادث التصادم المرورية فيما جاءت حالات الغياب عن الوعي بالمرتبة الثالثة .
وأوضح أن الهيئة كثفت برامجها التدريبية والتوعوية من خلال المحاضرات والدورات التدريبية والتي تجاوزت أكثر من ثماني دورات تدريبية ومحاضرات توعوية والتي استفاد منها أكثر من (245) متدربًا ومتدربة بينما أطلقت الهيئة بالمنطقة أكثر من (65) مبادرة وفعاليّة تطوعية شارك بها أكثر من (717) متطوعًا ومتطوعة ونتج عنها ما يتجاوز (8177) ساعة تطوعية، استفاد منها أكثر من (43211) مستفيدًا ومستفيدة وتنوعت بين تغطيات إسعافية ومشاركة للفرق الطبية والإسعافية بالمنطقة ومبادرات تخدم المجتمع والتي من شأنها تعزيز الرياضة والمشي وتعلم المهارات الإسعافية وغيرها.
وشدد "العنزي" على ضرورة الإبلاغ والتواصل مع عمليات الهيئة على الرقم (997) أو من خلال تطبيق أسعفني أو الاستعانة بنداء استغاثة بتطبيق توكلنا في حال الحاجة إلى أي خدمات إسعافية أو طبية أو التبليغ عن أي مريض أو مصاب وأخذ التعليمات الطبية والإسعافية لحين وصول الفرق الطبية و الإسعافية للموقع.