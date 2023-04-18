بلا وساطات.. مواطن يضرب مثلاً رائعاً بحفر الباطن ويتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله

وضرب "الشمري" بذلك أروع الأمثلة في التسامح والعفو عند المقدرة؛ ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأبناء المجتمع يرفعون أكف الضراعة إلى الله في هذه الأيام المباركة بالدعاء له بأن يجزيه الله خير الجزاء ويعوّضه خيراً على ما قام به من إعتاق رقبة قاتل ابنه دون أي مقابل دنيوي، ودون أي ضغوط أو جاهيات، كما هو المعتاد في مثل هذه الحالات، مؤكدين أن هذا ما وصانا به ديننا الحنيف، وما شجعنا عليه ولاة أمرنا -حفظهم الله- الذين هم قدوتنا في الصفح والتسامح والعفو عند المقدرة.