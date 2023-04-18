بلا وساطات.. مواطن يضرب مثلاً رائعاً بحفر الباطن ويتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله

في بداية العشر الأواخر المباركة من هذا الشهر الفضيل، وبكلماتٍ يملؤها الإيمان بقضاء الله وقدره، وبيقينٍ تام بأن ما عند الله خيرٌ وأبقى؛ وفي يومٍ مبارك من أيام شهر الخير والغفران؛ أعلن المواطن محمد بن مشحن الوباري المسعودي الشمري، من منزله بمحافظة حفر الباطن، تنازله عن قاتل ابنه (عايد) لوجه الله تعالى دون مقابل ابتغاءً وطلباً للأجر المضاعف والمثوبة من الله -سبحانه وتعالى-، بعد اتفاقه مع أسرته على التنازل دون أي مقابل مالي.
ودون أي جاهية أو وساطات، قال "الشمري" معلناً تنازله غير المشروط عن قاتل ابنه: "بسم الله الرحمن الرحيم.. اخترنا ما عند الله فهو الباقي، وأعلن تنازلي لوجه الله عن قاتل ابني (عايد) دون أي مقابل دنيوي، ونسأل الله العوض منه، والقبول والأجر من عنده".
وضرب "الشمري" بذلك أروع الأمثلة في التسامح والعفو عند المقدرة؛ ما جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وأبناء المجتمع يرفعون أكف الضراعة إلى الله في هذه الأيام المباركة بالدعاء له بأن يجزيه الله خير الجزاء ويعوّضه خيراً على ما قام به من إعتاق رقبة قاتل ابنه دون أي مقابل دنيوي، ودون أي ضغوط أو جاهيات، كما هو المعتاد في مثل هذه الحالات، مؤكدين أن هذا ما وصانا به ديننا الحنيف، وما شجعنا عليه ولاة أمرنا -حفظهم الله- الذين هم قدوتنا في الصفح والتسامح والعفو عند المقدرة.