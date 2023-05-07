"الجبير" يستعرض مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تطورات الأوضاع في المنطقة

وبحث الجانبان خلال الاستقبال الأوضاع في المنطقة والجهود الدولية المبذولة حيالها، كما تم مناقشة جهود المملكة ومبادراتها في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، بما في ذلك مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تستهدف الوصول إلى الطاقة المتجددة والحياد الصفري.