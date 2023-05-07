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"الجبير" يستعرض مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تطورات الأوضاع في المنطقة

ناقش جهود المملكة ومبادراتها في مجال الحفاظ على البيئة والتغير المناخي
"الجبير" يستعرض مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تطورات الأوضاع في المنطقة
واس
واس

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77 تشابا كيروشي.

وبحث الجانبان خلال الاستقبال الأوضاع في المنطقة والجهود الدولية المبذولة حيالها، كما تم مناقشة جهود المملكة ومبادراتها في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، بما في ذلك مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تستهدف الوصول إلى الطاقة المتجددة والحياد الصفري.

حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل.

وزير الدولة للشؤون الخارجية
عادل بن أحمد الجبير

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