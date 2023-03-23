ضمن الحزمة الثالثة.. الترخيص لـ5 شركات لتقديم أعمال الحكومة الرقمية

كما أصدرت الهيئة عدة تراخيص خاصة لتطوير وتشغيل 7 منصات ومنتجات حكومية رقمية قائمة، وتضمّنت التراخيص المنصات والمنتجات التالية: "فسح" للشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونيًّا "تبادل"، و"مفيد"، و"مصدر أعمالي"، و" أكيد"، و"تقارير" لشركة مصدر لحلول البيانات، و"منار" لشركة تمكين للتقنيات، و"مصادقة" لشركة تطوير لتقنيات التعليم، وتتبع تلك المنصات والمنتجات لـ4 جهات حكومية؛ وهي: "وزارة التعليم، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني".