العثيم يهنّئ خادم الحرمين الشريفين ووليَّ عهده الأمين بمناسبة الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني

رفع الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة الانتصار المستحقّ والمشرف لمنتخبنا الوطني السعودي لكرة القدم على المنتخب الأرجنتيني، في بطولة كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة، في واحدة من الملاحم الرياضية التي سيخلدها التاريخ.
وعبّر العثيم عن أمنياته للمنتخب السعودي بمواصلة الانتصار في المباريات القادمة، كما عبّر عن أمنياته لجميع المنتخبات العربية المشاركة في هذا المحفل العالمي بالانتصار والأداء المتميز.
وختم العثيم تصريحه بالدعاء أن تستمر مسيرة التفوق والإنجاز في كافة المجالات، تحت قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، يحفظهما الله، وأن يمدّهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنَها وسلامها واستقرارها.