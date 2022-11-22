العثيم يهنّئ خادم الحرمين الشريفين ووليَّ عهده الأمين بمناسبة الفوز التاريخي للمنتخب السعودي على نظيره الأرجنتيني

رفع الأستاذ عبد الله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة العثيم القابضة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة الانتصار المستحقّ والمشرف لمنتخبنا الوطني السعودي لكرة القدم على المنتخب الأرجنتيني، في بطولة كأس العالم التي تستضيفها دولة قطر الشقيقة، في واحدة من الملاحم الرياضية التي سيخلدها التاريخ.