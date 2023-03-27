ضمن خطة الأنسنة وتحسين جودة الحياة.. "أمانة العاصمة المقدسة" تهيئ 118 ملعبًا رياضيًّا

يأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لتلبية احتياجات النمو العمراني الذي تشهده العاصمة المقدسة ومحافظاتها من المشروعات البيئية والترفيهية، وتعزيز المحافظة على المرافق العامة؛ حيث تعمل على تطوير هذه الأماكن بشكل دوري ومستمر على مدار العام، وبما يسهم بشكل كبير في إعطاء صورة حضارية جميلة لمكة المكرمة وتحسين جودة الحياة، ضمن خطتها لأنسنة المدن وبرنامج جودة الحياة، وكذلك للإسهام في مبادرة "السعودية الخضراء" واستجابة لرؤية السعودية 2030.