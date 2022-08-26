"أَطْلِقْ صقرك".. فعالية تفاعلية للطفل بمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي

وتدور فكرة اللعبة حول وقوف كل طفل مشارك على أرضية مربعة، ثم ممارسة رياضة الجري، وكلما زاد الطفل في سرعته كان الصقر المجسد على الشاشة أمامه أسرع في مراحل نموه، بدءًا من خروجه من البيضة إلى أن يغدو قادرًا على الطيران، مكتسبًا الطفل المعرفة من خلال هذه اللعبة بمراحل نمو الصقر.