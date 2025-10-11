وفاة 3 من أعضاء الوفد القطري في حادث مروري بشرم الشيخ

من جانبها، أوضحت مصادر أمنية مصرية أن الحادث وقع أثناء انتقال أعضاء الوفد من مقر إقامتهم إلى أحد مقار الاجتماعات الرسمية، حيث اصطدمت المركبة التي كانت تقلهم بسيارة أخرى على أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى منطقة المؤتمرات الدولية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.