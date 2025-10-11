وفاة 3 من أعضاء الوفد القطري في حادث مروري بشرم الشيخ

شهدت مدينة شرم الشيخ مساء الجمعة حادثًا مروريًا أسفر عن وفاة ثلاثة من أعضاء الوفد القطري المشارك في مفاوضات شرم الشيخ حول غزة، وإصابة اثنين آخرين.
وأفاد مراسل قناة العربية في مصر، السبت، بأن الوفد القطري تعرض لحادث سير قرب مركز المؤتمرات في شرم الشيخ.
من جانبها، أوضحت مصادر أمنية مصرية أن الحادث وقع أثناء انتقال أعضاء الوفد من مقر إقامتهم إلى أحد مقار الاجتماعات الرسمية، حيث اصطدمت المركبة التي كانت تقلهم بسيارة أخرى على أحد الطرق الرئيسية المؤدية إلى منطقة المؤتمرات الدولية، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وأضافت المصادر أن المصابين نُقلوا على الفور إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما باشرت السلطات المصرية التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.
وأكدت المصادر أن الوفد القطري كان يشارك ضمن التحركات الدبلوماسية الجارية في شرم الشيخ لبحث آخر مستجدات المفاوضات التي ترعاها القاهرة، بمشاركة وفود من عدة دول إقليمية ودولية.