شركة التنمية الغذائية تحقق تحسنًا كبيرًا في الربحية مع آفاق نمو قوية

وارتفع هامش إجمالي الربح بشكل كبير من 19.2٪ في السنة المالية 2021 إلى 24.3٪، في حين حققت الشركة أرباح تشغيلية قبل احتساب المصروفات البنكية والزكاة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 220.3 مليون ريال سعودي (بزيادة نسبتها 142.5٪ على أساس سنوي) ليبلغ الهامش 13٪. كما ارتفع الربح الصافي العائد إلى ملاك الشركة بشكل ملحوظ من 13.6 مليون ريال سعودي إلى 186.8 مليون ريال سعودي، متأثراً إلى حد كبير بتحقيق مكسب لمرة واحدة بلغ 101.9 مليون ريال سعودي (تم تسجيله في قائمة الدخل)، نتيجة الشراكة مع شركة تايسون للأغذية ("تايسون")، والتي تضمنت الاستحواذ على 60٪ من أسهم شركة تصنيع الأغذية الممتازة ((SFPC من قبل تايسون.