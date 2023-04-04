"التعاون الخليجي": الظروف مواتية للانخراط في محادثات سلام تقود لحل سياسي باليمن

ودعا البديوي، بمناسبة مرور عام على المشاورات اليمنية- اليمنية، أبناء الشعب اليمني الشقيق إلى وحدة الصف وإعلاء مصلحة اليمن العليا، لينعم بالسلام والأمن والاستقرار. وأشاد بما تَوصل إليه الأشقاء خلال تلك المشاورات التي استضافها مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 29 مارس إلى 7 أبريل 2022، التي شاركت فيها القيادات اليمنية وأعضاء مجلسي النواب والشورى وممثلو القوى السياسية والمجتمع المدني، وتوصلوا إلى آليات مهمة لتعزيز وحدة الصف، وبناء قنوات التواصل والتشاور والمصالحة، ودعم القرار الاقتصادي لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق، واستئناف عملية التنمية والبناء.