3 سيدات ولأول مرة مستثمر أجنبي.. 42 مرشحًا لعضوية مجلس "غرفة جدة"

كشفت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة، عن وصول أعداد المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الـ23 إلى 42 مرشحًا؛ منهم 3 سيدات؛ فيما شهدت الترشيحات ولأول مرة في تاريخ الغرفة، دخول مستثمر أجنبي في منافسة الترشيحات لعضوية مجلس إدارة الغرفة.