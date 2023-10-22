تفعيل مخالفات الاشتراطات والتجهيزات الخاصة للمنشآت التجارية بمكة المكرمة

وأضاف؛ أن هذه الجزئية قد شملت تحديد ما يقارب من (40) مخالفة، وتم تصنيفها إلى جسيمة وغير جسيمة، بحيث يتم تطبيق مبدأ التنبيه بالنسبة للمخالفات غير الجسيمة وإعطاء مهلة لتصحيحها، كما بالنسبة للمخالفات الجسيمة فيتم تطبيق الغرامة مباشرة على المخالفين، مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرارها، مبينًا أن الأمانة قد بدأت بالعمل وفق هذه اللائحة التي تهدف إلى رفع معدلات الامتثال والحدِّ من المخالفات ومظاهر التشوه البصري وتعزيز مستوى الوعي بالأنظمة واللوائح والاشتراطات البلدية، وذلك امتدادًا لجهودها المتواصلة لتوفير البيئة المناسبة والعادلة للمنافسة بين المنشآت التجارية.