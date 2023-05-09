على ذمة "الفرنسية": صفقة انتقال ميسي للسعودية تمّت

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم، إن صفقة انتقال ليونيل ميسي للسعودية "تمّت"، وذلك وفقاً لما وصفته الوكالة بـ "مصدر مطلع على الملف".
وفق "الفرنسية"، سيلعب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ الموسم المقبل في السعودية، بموجب صفقة "استثنائية وضخمة"، على ما أفاد به مصدرٌ مطلع على المفاوضات الثلاثاء.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه؛ لأنه غير مخوّل الحديث للإعلام، "صفقة ميسي تمّت. سيلعب في السعودية الموسم المقبل".
وأفاد ناديه الفرنسي باريس سان جيرمان لـ"فرانس برس"، في شكل منفصل، بأنّ عقد بطل العالم البالغ 35 عاماً لا يزال سارياً حتى 30 يونيو المقبل.
وكان الصحافي الإسباني مارسال لورينتي؛ قد أفاد بأن النجم الأرجنتيني، ولاعب وسط برشلونة سيرجيو بوسكيتس؛ سينضمّان إلى نادي الهلال السعودي الموسم المقبل.
وأضاف خلال مداخلة على قناة برنامج "إل تشيرينغيتو" على "تويتش"، أن ميسي سيقبل عرض الهلال، وهو بقيمة 300 مليون يورو.