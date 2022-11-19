فيديو.. "الأرصاد": لا نتوقع أمطاراً بالرياض اليوم.. وأجواء رائعة خلال الإجازة

ولفت إلى أن الأمطار تميل إلى أن تكون خفيفة إلى متوسطة بشكلٍ عام، ونحن بصدد استقبال حالة جوية أخرى نهاية هذا الشهر تبدأ في 20 نوفمبر، وهي عبارة عن منخفض جوي يؤثر في سماء المملكة وستكون الأجواء خلال الإجازة الدراسية المقبلة رائعة وممطرة على كثيرٍ من مناطق المملكة، خاصة الشمالية والشرقية والوسطى، إجمالاً ستكون الأجواء رائعة وممطرة خلال الإجازة.