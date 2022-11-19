فيديو.. "الأرصاد": لا نتوقع أمطاراً بالرياض اليوم.. وأجواء رائعة خلال الإجازة

أوضح عقيل العقيل؛ محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، أنه من غير المتوقع أن تشهد العاصمة الرياض أمطاراً خلال اليوم، لكن الأجواء قد تكون غائمة إلى غائمة جزئياً، خاصة كلما اتجهنا إلى الشمال والشمال الشرقي، حتى المنطقة الشرقية من المملكة.
وأضاف العقيل؛ في مداخلة لقناة الإخبارية، أنه لا يستبعد هطول الأمطار، خاصة على الأجزاء الشرقية، وكلما اتجهنا شمال شرق المملكة، خاصة الجوف ما بين خفيفة إلى متوسطة أحياناً.
ولفت إلى أن الأمطار تميل إلى أن تكون خفيفة إلى متوسطة بشكلٍ عام، ونحن بصدد استقبال حالة جوية أخرى نهاية هذا الشهر تبدأ في 20 نوفمبر، وهي عبارة عن منخفض جوي يؤثر في سماء المملكة وستكون الأجواء خلال الإجازة الدراسية المقبلة رائعة وممطرة على كثيرٍ من مناطق المملكة، خاصة الشمالية والشرقية والوسطى، إجمالاً ستكون الأجواء رائعة وممطرة خلال الإجازة.