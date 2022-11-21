"الأرصاد" يُنبِّه 7 مناطق: رياح وأتربة مثارة وسُحب رعدية مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (المدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان والباحة وعسير والجوف والحدود الشمالية).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة المدينة المنورة تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة الأكحل والمهد والهندية واليتمة ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على القنفذة والليث والمظيلف حتى الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء، مع استمرار عوالق ترابية على ثول وجدة وخليص ورابغ وعسفان حتى الساعة السادسة صباحًا.
ونبّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة الطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وكذلك تشهد منطقة الباحة سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة عسير سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وظهران الجنوب وسراة عبيدة، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية على البرك والقحمة حتى الساعة الـ12.00 من ظُهر الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة القريات حتى الساعة الثامنة صباحًا. وكذلك تشهد منطقة الحدود الشمالية ضبابًا مع تدنٍّ في مدى الرؤية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الثامنة صباحًا.