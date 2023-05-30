"البديوي" يؤكد أهمية دعم جهود الشعب اليمني نحو بلورة خارطة للمستقبل

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد حل سياسي للصراع في اليمن، ودعم جهود الشعب اليمني نحو بلورة خارطة للمستقبل؛ لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر الأمانة العامة بالرياض، اليوم، بالمبعوث الخاص لمملكة السويد إلى الجمهورية اليمنية السفير بيتر سيمنبي.
وشدد "البديوي" خلال اللقاء على أهمية الدفع بالحل السلمي وإنهاء الصراع في اليمن، وإيجاد أرضية قوية لانطلاق المسار السياسي بين المكونات اليمنية كافة لدعم الحل السياسي في اليمن، كما تم استعراض موقف مجلس التعاون الثابتة بشأن دعم الشرعية في اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية من خلال التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً للمرجعيات الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.