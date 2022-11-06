"الجبير" يستعرض مع وفد أوروبي جهود المملكة في حماية ودعم حقوق الإنسان

واستعرض الوزير "الجبير" خلال اللقاء، جهود المملكة في حماية ودعم حقوق الإنسان ومواقفها الثابتة تجاه حماية وتعزيز الحقوق والوقوف ضد الانتهاكات، كما تم بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.