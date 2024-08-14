إغلاق "جسر الجعرانة" وتحويل الحركة المرورية في العاصمة المقدسة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن إغلاق جسر الجعرانة في كلا الاتجاهين بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 10 صفر 1446هـ. يأتي هذا الإغلاق في إطار جهود تحسين جودة الطرق والحفاظ على كفاءتها.
وأشارت الأمانة إلى أن تحويل الحركة المرورية سيكون وفقًا لما يلي: بالنسبة للقادمين من مكة المكرمة والمتجهين إلى الجعرانة سيتم تحويل مسار المركبات باتجاه جسر مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية؛ حيث يمكنهم الدوران والعودة باتجاه مكة.
وأضافت: أما بالنسبة للقادمين من الجعرانة والمتجهين إلى الطائف عبر طريق السيل، فسيتم تحويل مسارهم إلى الرامب المؤدي إلى طريق الملك فيصل.
ويأتي هذا الإجراء بالتعاون مع إدارة مرور العاصمة المقدسة؛ لضمان سلاسة الحركة المرورية وتجنب التكدسات المرورية خلال فترة الإغلاق.