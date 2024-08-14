إغلاق "جسر الجعرانة" وتحويل الحركة المرورية في العاصمة المقدسة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن إغلاق جسر الجعرانة في كلا الاتجاهين بدءًا من يوم الأربعاء الموافق 10 صفر 1446هـ. يأتي هذا الإغلاق في إطار جهود تحسين جودة الطرق والحفاظ على كفاءتها.