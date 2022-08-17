ضبط 14 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي في عدة مناطق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي "14" مخالفًا لنظام البيئة، "10" مواطنين، و"4" مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 416" متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.