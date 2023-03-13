"أسواق التميمي" تكشف الستار عن عروضها الخاصة بشهر رمضان المبارك وتُمد عملاءها ببرامج خيرية

وأضاف: "نحن على عتبات بلوغنا أفضل أيام السنة، والتي نلمس فيها الخير في النفوس، والمعدن الأصيل لشعب المملكة الذي طالما مد يد العون للمحتاجين، ويسعدنا أن تكون "أسواق التميمي" إحدى البوابات التي يستطيع فيها الفرد تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية طيلة أيام السنة؛ لا سيما في شهر رمضان المبارك؛ للإسهام في الحراك الخيري عبر تقديم التبرع العيني والنقدي للأسر المحتاجة؛ إذ يسرني الإعلان عن انضمامنا لحملة "قوت"، إحدى مبادرات فريق تدفق التابع لإدارة الشراكة المجتمعية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، التي تسير في هذا الركب الخيري للسنة الثامنة على التوالي، بالشراكة مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية، جنبًا إلى جنب مع مشاركتنا في برنامج "إفطار صائم" الذي يندرج تحت مظلة برنامج المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية؛ حيث سنكون راعيًا رئيسيًّا في هذا البرنامج الهادف إلى إطعام مليون صائم من مختلف مدن المملكة".