"أسواق التميمي" تكشف الستار عن عروضها الخاصة بشهر رمضان المبارك وتُمد عملاءها ببرامج خيرية

تزامنًا مع اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، ورغبة من "أسواق التميمي" في مشاركة مواطني ومقيمي المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بهجة أيامه الفضيلة، أعلنت "أسواق التميمي"، إحدى أبرز سلاسل التجزئة الغذائية على مستوى المملكتين، عن إطلاق حملة تسويقية كبرى تحت شعار "نعيشه ونحييه"، والتي تتضمن عددًا من العروض والمزايا الحصرية بمتاجرها المنتشرة في أنحاء المنطقة، وعبر منافذ بيعها الإلكترونية؛ كاشفة الستار في ذات الوقت عن عدد من البرامج الخيرية التي أتت نتيجة شراكاتها النوعية مع جمعيات خيرية بارزة.
وبفضل هذه الشراكات والعروض، تستعد "أسواق التميمي" لتوفير خدمة تسوق أكثر رحابةً ومتعةً في أرجاء متاجرها الغنية بالمنتجات المحلية والمستوردة ذات الجودة والأسعار النوعية خلال الشهر الكريم؛ إذ سيجد متسوقو "أسواق التميمي" كافة احتياجات الشهر بأسعار استثنائية في أروقة المتجر المزينة بديكورات رمضانية، كما ستُضاعف "أسواق التميمي" متعة الشراء الإلكتروني عبر طرح خصومات ونقاط إضافية في تطبيقها الخاص بالمكافآت والخصومات "ثماري"، وكذلك في خدمة "Click& Collect" التي تُمَكّنهم من تعبئة سلالهم الإلكترونية بمختلف المستلزمات، واستلامها لاحقًا من أقرب فرع، عبر خطوات سلسة وميسرة؛ حيث تأمل "أسواق التميمي" تتويج تجربة تسوق العملاء بالفرحة والعطاء، عبر إشراكهم في برامجها الخيرية المطروحة بشكل خاص في شهر رمضان، ومشاركتهم المناسبات الاجتماعية المصاحبة لهذا الشهر؛ منها "يوم القرقيعان".
وتعليقًا على هذا الحدث، أشاد الرئيس التنفيذي لأسواق التميمي بوبي راجيندران، بجهود طاقم خدمة العملاء في كل الفروع؛ لتفانيهم في تقديم أفضل ما لديهم طيلة أيام السنة؛ إذ أعرب "راجيندران" عن فخره باستعداد طاقم العمل الذين يبذلون كل ما في وسعهم للتواصل مع الموردين لتعبئة الأرفف دوريًّا؛ بغرض استفادة العملاء من عروض التخفيضات الكبرى لشهر رمضان التي ستستمر حتى العشرين منه، والتي تُواكب رؤية الإدارة في تقديم أفضل الأسعار والخدمات لعملائها، دون مساومة على الجودة.
وأضاف: "نحن على عتبات بلوغنا أفضل أيام السنة، والتي نلمس فيها الخير في النفوس، والمعدن الأصيل لشعب المملكة الذي طالما مد يد العون للمحتاجين، ويسعدنا أن تكون "أسواق التميمي" إحدى البوابات التي يستطيع فيها الفرد تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية طيلة أيام السنة؛ لا سيما في شهر رمضان المبارك؛ للإسهام في الحراك الخيري عبر تقديم التبرع العيني والنقدي للأسر المحتاجة؛ إذ يسرني الإعلان عن انضمامنا لحملة "قوت"، إحدى مبادرات فريق تدفق التابع لإدارة الشراكة المجتمعية في جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، التي تسير في هذا الركب الخيري للسنة الثامنة على التوالي، بالشراكة مع جمعية البر بالمنطقة الشرقية، جنبًا إلى جنب مع مشاركتنا في برنامج "إفطار صائم" الذي يندرج تحت مظلة برنامج المركز الوطني للمسؤولية الاجتماعية؛ حيث سنكون راعيًا رئيسيًّا في هذا البرنامج الهادف إلى إطعام مليون صائم من مختلف مدن المملكة".
ويمكن للعملاء الراغبين في الاطلاع على أحدث العروض والمنتجات والخدمات المذكورة أعلاه، متابعة حسابات "أسواق التميمي على منصات التواصل الاجتماعي، والموقع الرسمي للشركة، الذي يتم تجديده بأفضل العروض والمزايا التي تمد بها الشركة العملاء طيلة أيام السنة؛ حيث سيكون متابعو المنصات على موعد مع متعة التصفح الإلكتروني لأشهى الوصفات، وأحدث الخدمات التي قل نظيرها على مستوى المملكتين.