ضربات أمنية تتواصل في جازان.. إحباط تهريب ربع طن قات وضبط مروّج

تتواصل الضربات الأمنية على مدار الساعة لملاحقة تجار ومهرّبي ومروّجي المخدرات في مناطق المملكة كافة؛ حيث أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان اليوم، تهريب (230) كيلوجرامًا من نبات القات المخدّر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
وفي العيدابي؛ قبضت شعبة التحريات والبحث الجنائي على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدّر ومادة الحشيش المخدّر، وضبط بحوزته سلاح أبيض، وجرى توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.