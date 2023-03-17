لتعزيز التعاون الإعلامي.. توقيع مذكرة بين "الداخلية" ونادي الصقور

وتهدف الاتفاقية إلى المشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي من أحد مستهدفاتها تعزيز الموروث الثقافي والحضاري وتنميته، من خلال تطوير التعاون والشراكة بين الجانبين في تعزيز التعاون الإعلامي والاتصالي بين الوزارة ونادي الصقور السعودي، في جميع المجالات وبجميع الوسائل؛ مما يسهم في توحيد الجهود لرفع مستوى التعاون من خلال المحتوى والحملات الإعلامية، وتفعيل المشاركة في المعارض والفعاليات والمناسبات الداخلية.