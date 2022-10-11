"العقيلي": 20% انخفاضًا في أسعار المواد الغذائية والملابس قريبًا
توقَّع مختصون حصول انخفاض في أسعار السلع والخدمات في الأيام المقبلة بعد تراجُع أسعار شحن الحاويات القادمة للمملكة بنسبة تصل إلى 70٪.
وتفصيلاً، كشف نائب رئيس مجلس اللوجستيات في غرفة جدة، الدكتور إبراهيم العقيلي، لبرنامج الراصد على "الإخبارية" عن الأمر بقوله: "ستنخفض أسعار المواد الغذائية والملابس 20% خلال الفترة القريبة القادمة بسبب انخفاض أسعار الشحن، وذلك بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته خلال الجائحة".
وأضاف: "خلال فترة جائحة كورونا ارتفعت أسعار الشحن إلى السعودية من 2300 دولار للحاوية إلى 12 ألف دولار، وكان هذا الارتفاع مهولاً جدًّا".
وأردف: "مع سرعة الارتفاع تلك نشهد اليوم سرعة انخفاض مقابلة؛ إذ رجعت الحاويات إلى أسعارها الأساسية، بل أقل من ذلك".
وعن السلع التي سيطولها الانخفاض في الأسعار أوضح "العقيلي": "ستشهد السلع الموسمية كالملابس انخفاضًا من 15-20٪، كما أن المواد الغذائية خلال الأشهر الأربعة أو الستة المقبلة على أقصى تقدير ستشهد انخفاضًا كبيرًا، يتراوح من 15-20٪".
وعن جشع بعض التجار واستغلالهم أكد وجود الصالح والطالح في كل مكان، داعيًا إلى مقارنة بعض السلع لدينا في السوق بالدول القريبة، وشدَّد على ضرورة وجود رقابة وصرامة أكثر في معدل أسعار السلع الأساسية والضرورية، كالمواد الغذائية والأدوية التي لا يستغني عنها كل بيت وأسرة.