"العقيلي": 20% انخفاضًا في أسعار المواد الغذائية والملابس قريبًا

وعن جشع بعض التجار واستغلالهم أكد وجود الصالح والطالح في كل مكان، داعيًا إلى مقارنة بعض السلع لدينا في السوق بالدول القريبة، وشدَّد على ضرورة وجود رقابة وصرامة أكثر في معدل أسعار السلع الأساسية والضرورية، كالمواد الغذائية والأدوية التي لا يستغني عنها كل بيت وأسرة.