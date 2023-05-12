"التعاون الإسلامي" ترحب بالتوقيع على إعلان جدة بشأن الالتزام بحماية المدنيين في السودان

وأعرب الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه؛ عن أمله في أن يشكّل هذا الاعلان خطوة مهمة نحو إنهاء النزاع المسلح في السودان بصورةٍ نهائية وتعزيز الأمن والسلام والاستقرار.