البيئة" تُوقع اتفاقيات مع عدد من مزارعي الباحة لإنتاج تقاوٍ بجودة عالية ومميزات نسبية

من جهته، أشار مدير عام مركز البذور والتقاوي بالوزارة الدكتور ناصر بن بخيت المري، إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي ضمن دور المركز في تعزيز قدرات المزارعين لانتخاب أجود الأصناف وإنتاج أفضل أنواع البذور والتقاوي، والتي يمكن من خلالها الارتقاء بالمحاصيل الزراعية، عبر تفعيل العديد من الشراكات والاتفاقيات مع المزارعين، وتقديم الدعم الفني لهم عن طريق الخبراء المتواجدين بالمنطقة؛ وذلك بهدف رفع الكفاءة الفنية لمزارعي الأصناف المحلية في إنتاج وإعداد البذور التي يستخدمونها في مزارعهم عبر الاستفادة القصوى من وحدة المساحة.