42 مترشحاً لعضوية مجلس إدارة غرفة جدة للدورة الـ 23

وأوضح رئيس اللجنة محمد بن أحمد المالكي؛ أن سير عملية استقبال طلبات المترشحين تمّ بكل انسيابية على مدى 24 يوماً؛ وذلك عبر الموقع الإلكتروني وفق الضوابط والشروط التي حدّدتها وزارة التجارة لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف السعودية؛ شاملاً الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة.