42 مترشحاً لعضوية مجلس إدارة غرفة جدة للدورة الـ 23

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة غرفة جدة وصول أعداد المترشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة الـ 23 "1444 - 1448هـ"، إلى 42 مترشحاً؛ منهم 3 سيدات.
وشهدت الترشيحات، لأول مرة في تاريخ الغرفة، دخول مستثمر أجنبي في منافسة الترشيحات لعضوية مجلس إدارة الغرفة.
وأوضح رئيس اللجنة محمد بن أحمد المالكي؛ أن سير عملية استقبال طلبات المترشحين تمّ بكل انسيابية على مدى 24 يوماً؛ وذلك عبر الموقع الإلكتروني وفق الضوابط والشروط التي حدّدتها وزارة التجارة لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف السعودية؛ شاملاً الترشيح لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة المقبلة.