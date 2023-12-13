ضمن 9 مناطق.. الحدود الشمالية تسجّل أعلى كميات أمطار بـ"35.5" ملم

وفي بقية مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية، سجّلت مدينة عرعر "30.6" ملم، ومطار رفحاء "7.5" ملم، وأم خنصر بعرعر "7.2" ملم، فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة "34.2" ملم في مستورة - رابغ، و"33" ملم في الشرائع، و"27.5" ملم في الكعكية، و"23.5" في الشعبة بخليص، و"22" ملم في منى، و"13.4" ملم في جامعة الملك عبدالله في محافظة جدة.