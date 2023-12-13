ضمن 9 مناطق.. الحدود الشمالية تسجّل أعلى كميات أمطار بـ"35.5" ملم

سجّلت منطقةُ الحدود الشمالية أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ"35.5" ملم، في مطار عرعر، وذلك ضمن "9" مناطق شهدت هطول كميات متفرّقة من الأمطار خلال 24 ساعة.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة: رصدت "95" محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، من الساعة التاسعة صباحًا يوم الثلاثاء 12 ديسمبر حتى الساعة التاسعة صباحًا يوم الأربعاء 13 ديسمبر؛ هطولَ أمطار في مناطق: "الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، تبوك، حائل، الحدود الشمالية، الباحة، والجوف".
وفي بقية مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية، سجّلت مدينة عرعر "30.6" ملم، ومطار رفحاء "7.5" ملم، وأم خنصر بعرعر "7.2" ملم، فيما سجّلت منطقة مكة المكرمة "34.2" ملم في مستورة - رابغ، و"33" ملم في الشرائع، و"27.5" ملم في الكعكية، و"23.5" في الشعبة بخليص، و"22" ملم في منى، و"13.4" ملم في جامعة الملك عبدالله في محافظة جدة.
وبيّن التقريرُ تسجيلَ منطقة الجوف "35.4" ملم في محطة القطار بدومة الجندل، و"27.4" ملم في أبو عجرم، و"19.6" ملم في المرير بسكاكا، و"19.2" ملم في دومة الجندل، و"9.3" في مطار الجوف بسكاكا.
وسجّلت منطقة المدينة المنورة "34.0" ملم في أم ذيان ببدر، و"23.5" ملم في أبو ضباع بوادي الفرع، و"14.0" في مطار العلا، و"12.0" ملم في مطار ينبع، و"10.5" في وادي الفرع.
وفي منطقة الباحة سجّلت بلجرشي "11.8" ملم، والباحة "9.8" ملم، والمخواة "9.6" ملم. فيما سجّلت منطقة تبوك "8.4" ملم في العسافية بتيماء، و"4.8" ملم في حرس حدود المنيبرة بالوجه.
وسجّلت منطقة حائل "7.0" ملم في جبة، و"4.2" في محطة القطار بحائل. فيما سجّلت منطقة القصيم "2.2" ملم في عنيزة، و"2.0" ملم في المذنب. وسجّلت منطقة الرياض "0.8" ملم في كلٍّ من شقراء والدوادمي.
ويمكن معرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة خلال 24 ساعة، من خلال زيارة الرابط