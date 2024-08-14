رطوبة جازان تلامس 90% رغم الأمطار

وتؤدي هذه المنظومة الجوية -بمشيئة الله- إلى استمرار هطول الأمطار على أجزاء واسعة من مناطق: جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، وتكون مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات، مع جريان الأودية والشِعاب في بعض الأيام، كما تطال الأمطار في بعض الأوقات أجزاء من الربع الخالي وأجزاء من مُرتفعات المدينة المنورة وتبوك.