رطوبة جازان تلامس 90% رغم الأمطار

سجّلت درجات الرطوبة في جازان ارتفاعًا كبيرًا رغم الأمطار الغزيرة التي تشهدها منطقة جازان ومحافظاتها اليوم، حيث وصلت إلى 90%.
وبيّن موقع "طقس العرب" أن ذلك يحدث بسبب موجات الرطوبة، والتي تحمل الخصائص شبه الاستوائية التي يتعرض لها جنوب وغرب الجزيرة العربية، مما يؤدي إلى هطول للأمطار في العديد من مناطق السعودية بما فيها جازان.
وكانت منطقة جازان قد شهدت خلال شهر أغسطس موجة أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية شديدة تسببت في جرف مركبات ووفيات وصلت إلى 9 حالات، وسقوط لأحد الكباري وغرق شوارع ومنازل في المحافظات التي تركزت عليها الأمطار غير المسبوقة، حيث تابعت "سبق" تفاصيلها.
وبيّن مركز "طقس العرب" أن أحدث نواتج المُحاكاة الحاسوبية تشير توقعاتها باستمرار تأثر أنحاء عِدّة من جنوب وغرب شبه الجزيرة العربية بموجات من الرطوبة ذات الخصائص شبه الاستوائية، مما يؤدي إلى هطول الأمطار في العديد من مناطق السعودية.
وقال المُتنبئون الجويين في مركز طقس العرب: توقعات بأن يستمر ما يُسمى بالحزام المداري الوهمي ITCZ موجودًا جنوب شبه الجزيرة العربية، ويُرافقه تدفق للرطوبة نحو المنطقة، بالتزامن مع تموضع للمُرتفع الجوي شبه المداري شمالًا نحو شمال الجزيرة العربية.
وتؤدي هذه المنظومة الجوية -بمشيئة الله- إلى استمرار هطول الأمطار على أجزاء واسعة من مناطق: جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، وتكون مُتفاوتة الغزارة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات، مع جريان الأودية والشِعاب في بعض الأيام، كما تطال الأمطار في بعض الأوقات أجزاء من الربع الخالي وأجزاء من مُرتفعات المدينة المنورة وتبوك.