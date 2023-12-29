شاهد من مهرجان الإبل.. نتائج الفائزين بشوط شلفا ولي العهد والصدارة لـ"الصفوة"

وتتضمّن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة مسابقات في أكثر من 320 شوطًا تنافسيًّا "مزاين وهجن وهجيج وطبع" بجميع الألوان في أشواط "المزاين، مجاهيم، ومغاتير، وأصايل، وسواحل، ومهجنات"، فردي وجمل.