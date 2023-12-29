شاهد من مهرجان الإبل.. نتائج الفائزين بشوط شلفا ولي العهد والصدارة لـ"الصفوة"

تُوّج المشارك سالم عجيم محمد الشرافي، مالك المنقية "الصفوة"، بالمركز الأول في شوط شلفا ولي العهد للون الوضح، في النسخة الثامنة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقام تحت شعار "عزّ لأهلها".
وأعلنت لجنة التحكيم النهائي، اليوم، نتائج الفائزين بالشوط بعد التحكيم عن طريق الخوارزميات؛ إذْ جاء في المركز الثاني المشارك خالد جدعان عواد اللغيصم، ونال المركز الثالث إبراهيم فهد معدي الدوسري، وحقّق المركز الرابع فالح طاحوس فالح المسعري، وخامساً حلّ سليمان عساف شعف العتيبي.
واستعرضت اليوم 100 فردية في فئة (الوضح 20) أمام لجنة التحكيم النهائي، بطريقة الخوارزميات شارك فيها 5 مشاركين.
وتتضمّن فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة مسابقات في أكثر من 320 شوطًا تنافسيًّا "مزاين وهجن وهجيج وطبع" بجميع الألوان في أشواط "المزاين، مجاهيم، ومغاتير، وأصايل، وسواحل، ومهجنات"، فردي وجمل.