T2 تطلق شركةً جديدة في مجال الخدمات التقنية

يأتي هذا الإطلاق تأكيدًا لتوجهات الشركة الأم T2 لتوسيع خدماتها وترسيخ مكانتها في السوق، بعد أن حققت ما يفوق الـ750 مليون ريال كإيرادات متوقعة لسنة 2023.