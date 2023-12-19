T2 تطلق شركةً جديدة في مجال الخدمات التقنية

في خطوة استراتيجية نحو التوسع والابتكار، أطلقت شركة T2 الرائدة في تطوير منتجات تسهيل الأعمال ومقرها الرياض، شركة سيرف Serv للخدمات التقنية كشركة تابعة.
وتهدف "سيرف" إلى التركيز على خطوط أعمال الخدمات الاحترافية لتعزيز كفاءة الأعمال عبر الخدمات المُدارة، وبناء المنصات الرقمية، وتقديم حلول الذكاء الاصطناعي وأتمتة العمليات.
وقد أعرب ماجد جانودي الرئيس التنفيذي لشركة "سيرف" عن التزام الشركة بتقديم خدمة عالية الجودة بمعايير عالمية بحيث تلبي توقعات العملاء.
يأتي هذا الإطلاق تأكيدًا لتوجهات الشركة الأم T2 لتوسيع خدماتها وترسيخ مكانتها في السوق، بعد أن حققت ما يفوق الـ750 مليون ريال كإيرادات متوقعة لسنة 2023.