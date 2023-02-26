33 مئوية.. وادي الدواسر والخرج تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مدينتا وادي الدواسر والخرج أعلى درجة حرارة بـ 33 مئوية، فيما سجلت حائل وطريف والقريات أقل درجة حرارة 9 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: وادي الدواسر والخرج 33 مئوية، ومكة المكرّمة والرياض وجازان ونجران والأحساء 32 مئوية، وكل من بريدة والدوادمي والقنفذة وبيشة 31 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت حائل وطريف والقريات في أدنى القائمة بـ 9 مئوية، تليها تبوك وعرعر والعلا بـ 10 مئوية، وكل من أبها والباحة وسكاكا 11 مئوية.
وسجّلت الدمام وجازان والقريات أعلى رطوبة بين 90% 85%.