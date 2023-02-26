33 مئوية.. وادي الدواسر والخرج تسجّلان أعلى درجة حرارة بالمملكة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت مدينتا وادي الدواسر والخرج أعلى درجة حرارة بـ 33 مئوية، فيما سجلت حائل وطريف والقريات أقل درجة حرارة 9 مئوية.