الناتو يتعهد بتزويد كييف بمضادات للمُسَيّرات قريبًا

كما حصلت مؤخرًا على منظومة الدفاع الجوي "إيريس تي" الألمانية، التي تعد من أفضل أنظمة الدفاع الجوي في العالم، وهي من إنتاج شركة "دييل ديفنس" الألمانية، وتستخدم في صد المقاتلات وصواريخ كروز والمدفعية الصاروخية.